Pirotecnico successo per il Brindisi che supera ad Ugento il Matino per quattro a tre e chiude il campionato al decimo posto in classifica. I padroni di casa dimostrano cuore e determinazione e lasciano la serie D a testa alta. Per il Brindisi una vittoria che mette al sicuro la salvezza senza attendere la sentenza sulla penalizzazione del Rotonda.