Serie D: Manfredonia scatenato, 7 nuovi acquisti

Manfredonia scatenato sul mercato. Il club sipontino ha ufficializzato l’ingaggio di 7 nuovi calciatori: Jafar Arias, Till Hermandung, Diego Barboza, Luis Hernáiz Daschner, Lucio Brunetti, Ebrahim El Yakoubi e Daniele Balba.

Jafar Arias: centravanti 28enne di nazionalità olandese (origini colombiane per lui) cresce nel vivaio del Groningen arrivando in prima squadra è disputando diverse stagioni in Eredivisie (un gol all’Ajax di Onana) prima di approdare all’Helmont Sport, da cui proviene. Un top player per la categoria. “Sono molto felice di giocare in Italia ed essere a Manfredonia, una piazza passionale con una società ambiziosa, che mi ha voluto fortemente nonostante le diverse offerte pervenute al mio agente. Ora sta a me ripagare la fiducia sul campo da gioco”.

Till Hermandung, 26enne tedesco di Nastätten, è un centrocampista moderno che abbina quantità e qualità. Si forma nelle giovanili della squadra della sua città fino a essere osservato e acquistato dal Friburgo, che lo porta a conquistare la maglia della Nazionale Under 18 della Germania; poi in giro per l’Europa e l’approdo in Lussemburgo, dove si mette in luce con le maglie del Drochtersen e dell’Etzella, club da dove proviene.

Diego Barboza, difensore destro di 33 anni e grande esperienza, forza e duttilità. Cresce nel vivaio del Nacional de Montevideo, dove si forma svolgendo tutta la trafila giovanile per poi girare il mondo: gioca la Copa Libertadores e veste le maglie di Huracán, Wanderers, Correcaminos (Mexico), Ararat-Armenia (Colombia) e Novelda (Spagna), ultima sua squadra.

Tanta Garra Charrua disposizione del Donia.

Luis Hernáiz Daschner, esterno di attacco classe 1999 cresciuto nel settore giovanile del Villarreal, si mette in luce grazie alle sue qualità tecnico-tattiche che lo portano ad accumulare diverse esperienze nonostante la sua giovane età. Spagnolo, in Italia veste la maglia della Vibonese (Serie D), suo ultimo team.

Lucio Brunetti, esterno destro di difesa 2004. Napoletano, cresce nella formazione U19 del Pontedera prima di difendere i colori dell’UniPomezia e dell’Olympia Agnonese, dove si guadagna la maglia da titolare della Rappresentativa Molisana Under 19. Brunetti andrà ad aggiungersi alla schiera di calciatori under a disposizione del tecnico Cinque.

Ebrahim El Yakoubi, nato a Madrid ma di origini marocchine (doppio passaporto), è un fantasista classe 2004. Si fa le ossa nel settore giovanile dell’Ajaccio, dove resta fino al campionato Under 19 prima del trasferimento in Italia: esperienze professionali con Città Sant’Agata e Akragas, con cui conquista la Serie D nell’ultimo campionato. Un altro under di qualità a disposizione dello staff tecnico sipontino.

Daniele Balba, siciliano di Comiso ed esterno d’attacco classe 2006: si fa notare a suon di gol e assist nel Città di Comiso, squadra locale che ne nota le qualità facendolo esordire subito nel campionato di Promozione, arrivando a vestire la maglia della Rappresentativa U16 LND attirando le attenzioni di diversi club professionistici tra i quali la Sampdoria, che lo acquista portandolo nel proprio settore giovanile, dove affina tecnica e responsabilità. Balba andrà a rinforzare il gruppo di under a disposizione dello staff tecnico biancoceleste.

