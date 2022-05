In un campionato folle come quello di Serie D, nemmeno negli ultimi 90 minuti potrebbero bastare per definire i verdetti della zona playout. Domenica si giocherà infatti l’ultima giornata nel girone H, con Nardò, Lavello e Rotonda che proveranno a salvarsi sul rotto della cuffia a discapito del Casarano. Per l’indomani è però prevista la discussione del ricorso presentato proprio dal Rotonda contro gli otto punti di penalizzazione attribuiti ai biancoverdi. L’esito del ricorso potrebbe cambiare la griglia playout a regular season già chiusa.