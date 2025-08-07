7 Agosto 2025

Serie D: Luigi Gentile è il nuovo team manager dell’Heraclea

Dopo l’esperienza come collaboratore dell’area sportiva del Foggia nel finale della stagione scorsa, Luigi Gentile riparte dall’Heraclea. Il giovane dirigente ricoprirà il ruolo di team manager dell’ambiziosa società del duo Casillo-De Vitto, che da neopromossa vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo girone H del campionato di Serie D.

