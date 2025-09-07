7 Settembre 2025

Giuseppe Laterza

Serie D, Laterza: “I miei ragazzi sono pronti”

Ottavio Cristofaro 7 Settembre 2025
Il Martina di mister Laterza si prepara all’esordio in campionato in trasferta contro l’Acerrana. In attacco spazio al duo Palermo Santarpia.

