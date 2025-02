Serie D, la presentazione della 26^ giornata di campionato

I riflettori della 26^ giornata di campionato in Serie D punteranno sullo scontro diretto al vertice fra Nocerina e Casarano: missione sorpasso per i molossi, con i salentini che invece contano di allungare in un Capozza che viaggia a vele spiegate verso il sold-out. Andria e Martina continuano ad inseguire dopo i rispettivi stop di domenica scorsa. La Fidelis, reduce dal 3-1 di Ugento, vuole rifarsi nel derby con il Manfredonia: fattibile sulla carta, ma lo era anche quello di una settimana fa. Impegno da pronostico più complicato quello degli itrani, che in quattro giorni hanno perso più che negli ultimi sette mesi. Dopo il 3-1 di Brindisi ed il 5-0 di Guidonia, urge tornare sui propri passi contro il Matera al Tursi, stadio inespugnato da ottobre. I biancazzurri dei Sassi vorranno dal proprio canto proteggere il quinto posto dalle attenzioni di Nardò e Francavilla, appaiate a quota 36 ed a -3 dai lucani. Derby in vista per granata e imperiali: la Virtus sarà ospite del Brindisi al Fanuzzi, mentre i salentini saranno di scena al Vicino in casa del Gravina. Due sfide da poli opposti dunque, con i gialloblù che proveranno a tenersi a distanza dalla zona playout e adriatici che invece proveranno ad avvicinarsi al 16° posto. Al Brindisi tornerebbe senz’altro utile un successo della Palmese contro l’Angri. È stata la settimana delle grandi novità a Fasano: dall’addio di Agovino al ritorno di D’Amico, passando per la separazione con Fernandez e l’arrivo di Ghilardi. Intanto si continua a giocare con l’obiettivo salvezza nel mirino: la sfida esterna al Costa d’Amalfi potrebbe però nascondere delle insidie. L’Ugento vuole accorciare sulla zona salvezza e tirarsi fuori da quel 14° posto: quello contro l’Acerrana sarà uno scontro diretto. È un po’ la stessa missione del Francavilla in Sinni, a sua volta impegnato in Campania, più nel dettaglio ad Ischia.

