Serie D, la presentazione della 25^ giornata di campionato

Sono quattro i derby pugliesi in programma per il 25° turno di campionato in Serie D. Il Casarano capolista sarà ospite della Virtus Francavilla alla Nuovarredo Arena: gli imperiali non vincono da metà dicembre e contano di sgambettare la prima della classe, con Coletti al debutto contro l’amico fraterno Di Bari. Confidano in un passo falso dei rossazzurri Martina, Andria e Nocerina, al secondo posto a -4. Gli itrani saranno di scena in casa del Brindisi ancora ultimo in classifica e chiamato a non fallire per tener viva la fiammella della speranza. Impegno esterno anche per i federiciani, di scena in Salento contro un Ugento immischiato in corsa salvezza ed in zona playout. Tra le prime quattro della classe, l’unica che giocherà in casa sarà la Nocerina: derby in vista anche per i molossi, che ospitano l’Ischia. Vuole restare in zona playoff il Nardò, chiamato ad ospitare un Manfredonia attualmente quartultimo. I granata sono al momento appaiati al Matera al quinto posto: i lucani dei Sassi hanno vinto solo una delle ultime otto gare disputate, proveranno a rifarsi contro l’Acerrana, ma i campani dal proprio canto vorranno tenersi a distanza dalla zona playout. È lo stesso obiettivo del Gravina, che ad Angri cercherà punti tranquillità. Il Fasano di Agovino ha perso terreno nelle ultime tre uscite, collezionando un solo punto. Al Curlo ci sarà la Palmese: missione sorpasso per i biancazzurri della Selva. Si giocherà invece sui nervi la sfida del Fittipaldi, con in campo il Francavilla in Sinni tredicesimo ed in salute, ed il Costa d’Amalfi 16esimo.

