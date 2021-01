Serie D | La Fidelis Andria annuncia Monaco

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo con il centrocampista Gianmarco Monaco. Il calciatore classe ’96 ha iniziato la stagione con la maglia del Fasano Calcio e nella scorsa stagione si è diviso tra FC Francavilla e Nocerina totalizzando 20 presenze. Nella sua giovane carriera vanta anche circa 50 presenze nel campionato di Serie C con la maglia della Virtus Francavilla. Monaco è già a disposizione del tecnico Panarelli per la gara casalinga contro la FBC Gravina.