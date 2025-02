Serie D, Kings League e Viareggio Cup: brand in continua crescita per il Casarano

Il Casarano di Vito Di Bari ha spiccato il volo: dal pareggio al debutto con il Gravina, i rossazzurri hanno raccolto sette vittorie nelle successive otto uscite, totalizzando 22 punti su 24 a propria disposizione. Una media spaventosamente alta, che si sposa alla perfezione anche con un altro dato eloquente, ossia quello dei gol realizzati: 49 in 24 giornate. Meglio, nell’intera categoria, hanno fatto solo Bra, Forlì e Livorno, capolista dei gironi A, D ed E. Nel rappruppamento H, nessuno si avvicina ai numeri delle serpi. Isolando però il discorso alla gestione del tecnico ex Bari ed Andria, la media reti realizzate a partita sale addirittura fino a 3: le goleade messe a segno contro Ischia, Costa d’Amalfi e Matera ne sono piena testimonianza.

Il Casarano occupa adesso la vetta del proprio girone, a +4 sulle inseguitrici, ma i risultati positivi del club del presidente Filograna non restano confinati solo all’interno del Capozza. Il brand dei rossazzurri è in continuo crescendo: la presenza di Loiodice in Kings League sta infatti stuzzicando la curiosità di appassionati fuori-territorio che probabilmente Casarano non sapevano neanche dove cercarla sulla cartina geografica, almeno fino a poche settimane fa. Il fantasista barese è tra i calciatori più ricercati sul noto portale Transfermarkt, assieme a gente del calibro di Rafa Leao e Kolo Muani. Restando in tema “espansione del brand”, il Casarano quest’anno parteciperà per la prima volta alla Viareggio Cup, storica competizione giovanile, in programma dal 17 al 31 marzo. Il sorteggio della 75^ edizione della Coppa Carnevale ha inserito i baby rossazzurri nel raggruppamento 3, in cui spicca la presenza del Sassuolo, assieme agli australiani dell’Apia Leichhardt e ai nigeriani del Magic Stars.

Per quanto concerne invece la prima squadra, invece, è in programma per domenica il derby esterno contro la Virtus Francavilla degli ex. Di Bari ritrova da avversario l’amico fraterno Tommaso Coletti, con quest’ultimo al debutto sulla panchina degli imperiali. La gara verrà trasmessa in diretta ed in chiaro dal Gruppo Editoriale Distante, su Teleregione (sia canale 77 del digitale terrestre, che streaming).

