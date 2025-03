Serie D, il riassunto della 26^ giornata di campionato

Il 26° è stato un turno povero di gol nel girone H di Serie D. 12 marcature in una sola domenica non si vedevano dalla 15^ giornata della stagione 2018/2019. Ma entriamo nel dettaglio.

Pari e patta tra Casarano e Nocerina, che pareggiano 1-1 nello scontro diretto da piani altissimi. Gerbaudo porta avanti nel parziale gli ospiti nella seconda metà del primo tempo, ma nella ripresa Malcore annulla il vantaggio dei molossi confermandosi capocannoniere del girone. Nel finale i padroni di casa completano la rimonta, ma la rete del 2-1 viene annullata per presunta posizione di fuorigioco di Opoola. Ne approfitta il Martina per accorciare sulle prime due della classe dopo i ko con Brindisi e Guidonia. Agli itrani basta il gol di Llanos nel finale per battere il Matera e conservare il terzo posto in solitaria a -3 dalla vetta. Si ferma la Fidelis Andria, che contro il Manfredonia non va oltre lo 0-0: un solo punto nelle ultime due uscite per i federiciani. Si rifà timidamente sotto invece la Virtus Francavilla, che accorcia sulla zona playoff, ma che continua a non vincere. Al Fanuzzi il derby tutto biancazzurro con il Brindisi termina infatti 1-1: Sosa nel recupero finale scongiura il ko e pareggia il momentaneo vantaggio di Rajkovic, implacabile quest’ultimo su calcio di rigore. Il secondo segno X della gestione Coletti è utile per sorpassare il Nardò, che intanto cade a Gravina. Santoro prima su rigore e poi su azione punisce i granata, che dal proprio canto avevano fallito un altro penalty con D’Anna. Sulla ribattuta segna Gatto, ma il gioco è fermo. Dopo una settimana ricca di novità, il Fasano non va oltre lo 0-0 in casa del Costa d’Amalfi penultimo in classifica. Biancazzurri della Selva agganciati intanto dall’Ischia, uscito vincitore dal confronto con il Francavilla in Sinni. Pareggiano tutte le ultime cinque della classe: 1-1 sia tra Palmese ed Angri che tra Acerrana e Ugento.

