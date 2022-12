Serie D, il punto sull’ultima giornata di calciomercato

Condividi su...

Alle ore 19 ha chiuso il calciomercato in Serie D. Ora spazio ai tesseramenti dsgli svincolati e dal 2 gennaio dai club professionisti. Il Brindisi ha ufficializzato gli arrivi dell’attaccante Ciro Favetta dalla Casertana e del centrocampista del Lamezia, ex Cerignola, Dario Maltese. La Casertana comunica di aver ceduto in prestito il difensore Domenico Ferraiuolo al Castel di Sangro. Afragolese, tutto fatto per l’arrivo di Andrea Tripicchio dal Grosseto. E’ fatta per la firma dell’attaccante ex Crotone e Reggina. Tris di ufficialità per il Casarano: il club pugliese, nello stesso momento di questo venerdì pomeriggio, ha confermato di aver acquisito le prestazioni sportive di: Nicola Citro, esperto attaccante in arrivo dalla Pistoiese; Gianmarco Monaco, centrocampista classe ’96 arrivato dal Lavello; Ciro Cipoletta, difensore classe ’96 che lascia il Grosseto. Sempre il Casarano sta sondando l’ex Taranto Antonio Granata (oggi svincolato) per la difesa. È durata poco l’avventura di Boubacar Coulibaly con la maglia dell’Afragolese: il 22enne attaccante italo-maliano ripartirà dal Sona, operazione portata a termine dall’avvocato Andrea Colloca. Nardò, molto vicino l’acquisto di Pinto dal Molfetta. Ufficiale, Gianvincenzo Martino è un nuovo giocatore del Molfetta. Davide Mansi, ex difensore di Santa Maria Cilento e Sorrento, è un nuovo giocatore della Nocerina. L’Altamura ha fatto un ultimo disperato tentativo per Andrea Basanisi della Nocerina (ma per ora non si sblocca) e, stanno ad un’altra nostra indiscrezione sta per cedere Mousse Kanoute al Trapani. L’ex bomber del Palermo Giovanni Ricciardo torna a vestire la maglia dell’Acireale. L’attaccante messinese torna in Sicilia dopo l’esperienza con la maglia della Vastese. Il Bitonto ha chiuso l’accordo con l’attaccante Gaston Corado, ex Matera, Alessandro Manes è un nuovo giocatore del Gravina. Difensore centrale del 1994 è cresciuto tra Fiorentina e Siena. Quest’anno 13 presenze in campionato con il Paternò. Il Vastogirardi annuncia l’acquisto del classe 2004 Vito Anzano. Il ragazzo arriva dalla Cavese.

ARTICOLO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO