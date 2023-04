Serie D, il programma della penultima giornata

Penultima giornata di campionato in Serie D. Le attenzioni saranno quasi tutte focalizzate sullo scontro al vertice che vedrà protagonisti Brindisi e Cavese, ma il programma della 33^ giornata vanta altri nove incontri di lustro. Osserverà con interesse la sfida fra le due prime della classe il Nardò che da terzo in classifica sfiderà il Barletta quarto. Un derby che per i granata potrebbe essere considerato come l’ultima spiaggia per sognare il primato, mentre per i biancorossi è un vero e proprio scontro diretto per provare a chiudere sul gradino più basso del podio. Proverà a vincere dopo tre pareggi ed una sconfitta il Casarano, che ora rischia di scivolare via dalla griglia playoff. Le Serpi ospiteranno un Francavilla in Sinni a cui basta un punto per evitare il rischio retrocessione diretta. In realtà basterebbe anche un mancato successo del Lavello sulla Puteolana già retrocessa, ma per i lucani che sono reduci da cinque ko consecutivi servirà più di un miracolo. Dicevamo del Casarano che rischia di non giocare i playoff, questo perché l’Altamura nonostante gli scontri diretti a proprio sfavore, ha agganciato a quota 53 i salentini. Per proseguire la propria scalata, i murgiani dovranno superare in casa in un derby tutto pugliese un Molfetta che dal proprio canto sogna di sgattaiolare via dalla zona playout. I ragazzi di mister Bartoli sono in salute, e nelle ultime sei giornate hanno perso solo contro il Martina, che sarà a sua volta impegnato in un derby. In Valle d’Itria ci sarà infatti il Gravina, che in classifica vanta gli stessi punti del Molfetta, e di conseguenza anche lo stesso obiettivo finale. Proverà a tenere a distanza le due pugliesi la Nocerina, che ospiterà il Bitonto. I neroverdi non hanno più nulla da chiedere al proprio campionato, se non migliorare lo score che nelle ultime sette uscite li ha visti vincere solo una volta: il successo in trasferta manca da oltre tre mesi. Sempre in ottica salvezza, sarà interessante la sfida tutta campana fra Afragolese e Gladiator, entrambe ad oggi salve, ma attualmente a ridosso della zona playout. Chi vince mette una seria ipoteca sulla salvezza, chi perde invece rischia di essere risucchiato. A completamento del programma di giornata, la sfida apulo-lucana fra Matera e Fasano. I padroni di casa non perdono nella Città dei Sassi da febbraio, mentre i biancazzurri della Selva sono reduci da quattro sconfitte consecutive. Tutti in campo domenica alle ore 15.

