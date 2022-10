Sarà una nona giornata di lusso quella che contraddistinguerà il prossimo turno di Serie D. Oltre ai due derby pugliesi che vedranno protagonisti Casarano, Barletta, Bitonto e Nardò, spiccano tre sfide apulo-campane, fra cui Brindisi-Afragolese e Nocerina-Altamura. Se da una parte i biancazzurri vorranno tornare a vincere dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due, l’Afragolese avrà tutte le intenzioni di tornare in piena zona playoff. Il Fasano capolista confida di proseguire il proprio momento positivo, ma sarà tutt’altro che semplice avere la meglio in casa di un Francavilla desideroso di tirarsi al più presto fuori dai guai. Le stesse identiche intenzioni di Matera e Puteolana, anche loro di scena in Puglia, rispettivamente ospiti di Martina e Gravina. La sfida fra neopromosse vede la formazione di mister Pizzulli ben più in fiducia dei lucani, che hanno però di recente fermato il Casarano. Puteolana e Gravina sono invece le uniche due compagini ancora a secco di vittorie per quanto concerne il girone H. L’una proverà a riscattarsi a discapito dell’altra, con i gialloblù che prima di perdere al Curlo venivano da cinque pareggi consecutivi. Affamati di successo saranno anche Lavello e Gladiator, pronti a sfidarsi per la prima volta nella propria storia. Degna di nota la sfida che si disputerà al “Simonetta Lamberti” fra Cavese e Molfetta, due compagini dalle ambizioni differenti, ma che nelle ultime tre giornate hanno avuto lo stesso identico score: due pareggi ed un successo, questo rimediato contro il Bitonto dai pugliesi ed a Santa Maria Capua Vetre dai biancoblù. Ci attende dunque un’altra domenica sportiva da non perdere, all’insegna di una Serie D che come di consueto saprà divertirci.

[Credit Photo: Simona Di Maria]