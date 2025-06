Serie D – Il Nola torna in quarta serie: ecco come

“Il Nola parteciperà alla Serie D. Ho fatto un ulteriore investimento per la città: è il mio regalo per il centenario”. Sono le parole di Giuseppe Langella, presidente del Nola che annuncia ai tifosi bianconeri il ritorno in Serie D dopo una travagliata stagione in Eccellenza campana.

Nola che ritrova la quarta serie grazie al titolo sportivo della Puteolana che lascia Pozzuoli e si trasferisce nella Città dei Gigli, cambiando ovviamente denominazione e colori sociali. L’annuncio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, attraverso un post sui canali ufficiali del club bianconero. Compiuto il primo passo, adesso il Nola potrà cominciare a pensare alla programmazione della prossima stagione che segna il ritorno in Serie D per festeggiare al meglio il centenario.

