Dopo nove giornate, sono solo due le formazioni imbattute nel girone H di Serie D. Una di queste è il Casarano, squadra costruita con tutte le intenzioni di strappare il pass per la promozione fra i professionisti. L’altra, invece, è il Nardò di mister Ragno. Domenica i granata hanno vinto di nuovo, anche questa volta di misura, ancora una volta senza subire gol. Quella del toro è la miglior difesa del raggruppamento H. Appena tre le reti incassate dal giovanissimo Antonino Viola, portiere classe 2003, ex Molfetta, di proprietà del Lecce. Le due insuperabili salentine sono appaiate in classifica a quota 17, a +2 sulla rivelazione Barletta ed a solo un punto di distanza dal tandem Brindisi-Fasano. La Cavese capolista dista solo tre lunghezze. Nel post partita mister Ragno è stato chiaro: il sogno è replicare quanto di buono fatto nel corso della passata stagione con il Francavilla. E per quanto questa mission possa apparire complicata, non sarà di certo impossibile. Specie con una difesa così.

