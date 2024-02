Serie D, il Gallipoli torna a casa: il primo ospite sarà il Nardò

Un altro derby tutto salentino contraddistinguerà il prossimo turno di campionato in Serie D. Una volta smaltita la sosta della Viareggio Cup, si tornerà in campo per la 23esima giornata, e fra i tre derby pugliesi in programma, spiccherà quello fra i cugini Gallipoli e Nardò. Due formazioni dalla missione stagionale opposta: da una parte l’obiettivo salvezza del Gallo, dall’altra il sogno salto di categoria del Toro. Due squadre che in comune non hanno solo la territorialità, ma anche alcuni fattori che hanno contraddistinto le battute finali della passata stagione, con le vittorie dei rispettivi playoff, e soprattutto la prima metà dell’attuale campionato. Il Nardò ha infatti giocato a Matino le prime otto gare interne, tornando al Giovanni Paolo II il 7 gennaio scorso. Il Gallipoli ha fatto altrettanto, ma per un periodo ancora più lungo: ben undici partite disputate fra Ugento e San Pancrazio, ma adesso è finalmente tempo di tornare a casa.

Il derby con il Nardò sancirà di fatto una tappa importante per la stagione dei giallorossi, che torneranno al Bianco 252 giorni dopo l’ultima volta, ossia la finale di andata dei playoff nazionali di Eccellenza. Le porte del Bianco si sono chiuse dopo un memorabile 4-1 ai danni dell’Agropoli. Se domenica a Gallipoli ci sarà il derby con il Nardò, a soli 20 km di distanza il Casarano ospiterà il Gravina al Capozza. I rossazzurri, dopo aver superato proprio il Toro, cercheranno continuità per scalare ulteriormente la graduatoria. Magari, proprio a discapito dei neretini, che al momento distano sei lunghezze.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author