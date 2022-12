Serie D | Cavese-Brindisi 2-1

Condividi su...

CAVESE-BRINDISI 2-1

CAVESE: Colombo, Rossi, Munoz (4’ st Magri),Fissore, Maffei, Aliperta, Palma (20’ Salandria), D’Amore, Terracina (44’ st Gagliardi), Banegas (27’st Tuminelli), Foggia (34’ st Bubas). A disp.: Angeletti, Salandria, Gagliardi, Tumminelli, Bubas, Ludovici, Magri, Cinque, Anzano. All.:Troise.

BRINDISI: Vismara,Cancelli, Felleca, Dammacco (14’ st Mancarella), D’Anna, Valenti, Ceesay ( 27’ st Santoro), Sirri, Opoola, Di Modugno (44’ st Stauciuc),Baldan. A disp.: Oliveto, Santochirico, Gorzelewski, Triarico, De Rosa,Palumbo, Di Santoro,Mancarella, Stauciuc. All: Danucci

MARCATORI: 26’pt Banegas, 36’ st Opoola, 39’ st Bubas

Il Brindisi spreca soprattutto nel finale di primo tempo e cade a Cava dei Tirreni dopo aver mancato il vantaggio iniziale con un calcio di rigore di Dammacco parato da Colombo al quale ha risposto Banegas che sbloccato il risultato mentre il Brindisi nel finale spreca il pareggio. Nella ripresa i brindisini mantengono le redini del gioco ma trovano pochi spazi in avanti. Il pari arriva ancora con Oppola poco dopo la mezz’ora ma a riportare i padroni di casa poco più di tre minuti dopo è Bubas a riportare i campani in vantaggio. Il risultato non cambia ed il Brindisi scivola a meno otto dalla Cavese.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts