4 Settembre 2025

Serie D, il Barletta si presenta e domenica c’è la Virtus Francavilla

Massimiliano Di Pasquale 4 Settembre 2025
Conciliare le ambizioni con un campionato così livellato non sarà esercizio semplice, ma le prospettive di un Barletta da vertice restano sullo sfondo e accendono la passione. Entusiasmo palpabile al “Puttilli”, con la presentazione della squadra davanti a circa 1500 tifosi in festa tra cori, striscioni e bandiere. Tanti applausi per il presidente Marco Arturo Romano, così come per mister Massimo Pizzulli e tutti i nuovi arrivi: da Mateus Da Silva, vero colpo del calciomercato estivo dei biancorossi, fino a Marco Manetta, passando per Giuseppe Coccia, arrivato proprio agli sgoccioli del calciomercato dei professionisti dal Cerignola e pronto a mettersi alla prova dopo sette anni di Serie C.

Subito un inizio in salita, intanto, per il Barletta che prima farà visita alla Virtus Francavilla per la prima di campionato e successivamente ospiterà la Fidelis Andria al “Puttilli” in un derby che promette scintille. Cominciare con il piede giusto sarà fondamentale per mantenere una buona dose di entusiasmo.

