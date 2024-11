Serie D/H: Virtus Francavilla, risoluzione consensuale con Vittorio Antonino

La Virtus Francavilla ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il portiere Vittorio Antonino. Ingaggiato a settembre, il giocatore non ha mai avuto occasione di scendere in campo con la maglia biancoazzurra. Il club ha espresso gratitudine per la professionalità dimostrata da Antonino e gli ha augurato il meglio per il prosieguo della carriera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author