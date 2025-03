Serie D/H, Virtus Francavilla-Martina: trasferta vietata ai tifosi ospiti

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Taranto per il match Virtus Francavilla-Martina, in programma domenica 9 marzo alla Nuovarredo Arena . La decisione è stata notificata al Martina durante il tavolo tecnico tenutosi oggi, giovedì 6 marzo, nella Questura di Brindisi, in seguito a una disposizione del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive). La società itriana ha espresso forte disappunto per il provvedimento, definendolo una penalizzazione ingiusta per i propri tifosi: “Una decisione che colpisce una tifoseria pacifica, che avrebbe semplicemente voluto assistere a una partita di calcio”, si legge nella nota ufficiale del club.

