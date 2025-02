Serie D/H, Virtus Francavilla-Gravina 1-1: la sintesi del match

Con un gol di Bolognese in pieno recupero, la Virtus Francavilla evita la sconfitta casalinga contro il Gravina, che aveva sbloccato l’incontro nel primo tempo con Meliddo. Anche due espulsioni, una per parte: poco prima dell’intervallo quella di Maletic per i biancazzurri, nel finale quella di Manfredi per i gialloblù. Gli highlights della sfida:

