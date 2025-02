Serie D/H, Virtus Francavilla-Casarano 2-2: la sintesi del match

Il derby tra la Virtus Francavilla e il Casarano è uno spettacolo, tra gol, qualità e occasioni da rete: un 2-2 finale tra gli applausi della Nuovarredo Arena per lo show offerto in uno stadio gremito. La doppietta di Malcore riprende per ben due volte i padroni di casa, avanti prima con Allegrini e poi con Gjonaj. Gli highlights della sfida.

