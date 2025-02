Serie D/H: Ufficiale, l’Ischia riparte da Foglia Manzillo in panchina

È Antonio Foglia Manzillo il nuovo allenatore dell’Ischia. Il tecnico napoletano prende il posto del dimissionario Corino. A lui, il compito di traghettare l’Ischia verso la conquista della salvezza che vede gli isolani comunque con un importante distacco dalla zona rossa.

Foglia Manzillo, la carriera del nuovo allenatore

Tanta esperienza in Serie D con ben 265 panchine in Serie D e 13 in Serie C. In carriera, ha allenato squadre come Pomigliano, Gragnano, Neapolis, Marcianise, Serpentara, Nardò, Campobasso, Olimpia Agnonese, UniPomezia, Casarano e Gladiator. Oltre che al Matera che ritroverà di fronte domenica prossima. L’Ischia riparte da Foglia Manzillo per questo finale di stagione.

