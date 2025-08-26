26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il pallone della Serie D, foto: antennasud.com

Serie D/H: Ufficiale, il Pompei esonera il tecnico Quaglietta

Roberto Chito 26 Agosto 2025
centered image

Non è ancora cominciato il campionato e già salta una panchina. Si tratta di quella del Pompei che poco fa ha comunicato l’esonero del tecnico Quaglietta.

“Fc Pompei comunica alla tifoseria e agli organi di stampa di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Antonio Quaglietta. A lui va il nostro sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in favore dei colori rossoblù, unitamente ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera calcistica”, si legge nella nota diramata dal club campano.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ufficiale: Virtus Matera, due conferme nello staff-tecnico

26 Agosto 2025 Roberto Chito

Lecce, abbonamenti a quota 21.758: record assoluto per il club

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lecce | Per un Nikola che va, c’è un Nikola che arriva: ecco Stulic, il nuovo 9 giallorosso

26 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Team Altamura, Mangia: “Dobbiamo essere più lucidi”

26 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Blitz del Brindisi: è fatta per Michele Scaringella

26 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ufficiale: Matera Cds, prime tre riconferme per i biancoazzurri

26 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Tour salentino per Gratteri: tre tappe per il nuovo libro sulle mafie

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie D/H: Ufficiale, il Pompei esonera il tecnico Quaglietta

26 Agosto 2025 Roberto Chito

Stellantis Melfi, Palumbo (UGL): “Ripresa ridotta e timori per occupazione”

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ufficiale: Virtus Matera, due conferme nello staff-tecnico

26 Agosto 2025 Roberto Chito