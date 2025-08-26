Serie D/H: Ufficiale, il Pompei esonera il tecnico Quaglietta

Non è ancora cominciato il campionato e già salta una panchina. Si tratta di quella del Pompei che poco fa ha comunicato l’esonero del tecnico Quaglietta.
“Fc Pompei comunica alla tifoseria e agli organi di stampa di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Antonio Quaglietta. A lui va il nostro sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in favore dei colori rossoblù, unitamente ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera calcistica”, si legge nella nota diramata dal club campano.
potrebbe interessarti anche
Ufficiale: Virtus Matera, due conferme nello staff-tecnico
Lecce, abbonamenti a quota 21.758: record assoluto per il club
Lecce | Per un Nikola che va, c’è un Nikola che arriva: ecco Stulic, il nuovo 9 giallorosso
Team Altamura, Mangia: “Dobbiamo essere più lucidi”
Blitz del Brindisi: è fatta per Michele Scaringella
Ufficiale: Matera Cds, prime tre riconferme per i biancoazzurri