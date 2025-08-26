Serie D/H: Ufficiale, il Pompei esonera il tecnico Quaglietta

Non è ancora cominciato il campionato e già salta una panchina. Si tratta di quella del Pompei che poco fa ha comunicato l’esonero del tecnico Quaglietta.

“Fc Pompei comunica alla tifoseria e agli organi di stampa di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Antonio Quaglietta. A lui va il nostro sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in favore dei colori rossoblù, unitamente ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera calcistica”, si legge nella nota diramata dal club campano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author