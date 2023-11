Serie D/H: Tutto pronto per l’undicesima giornata di campionato

L’undicesima giornata di campionato in Serie D potrebbe dimostrarsi utile per smaltire il gruppetto delle cinque formazioni che occupano ad oggi in concomitanza il terzo posto della classifica, alle spalle di Fasano e Altamura, ma procediamo con ordine. La Team capolista sarà ospite di un Santa Maria che dopo tre vittorie di fila è caduto, tra l’altro rovinosamente ad Andria. In casa propria i cilentini non perdono da oltre un mese e sognano di invadere il lato sinistro della graduatoria. Il Fasano, dopo la sconfitta di Gravina, torna a giocare in casa, nel sentito match con il Martina. Gli itrani non vincono da quattro turni e sognano di espugnare per primi il Curlo. Quello tra Fasano e Martina sarà solo uno dei tre derby pugliesi in programma per l’undicesima giornata, in cui spiccano anche Gallipoli-Fidelis Andria e Barletta-Gravina. La sfida fra salentini e federiciani rappresenta un’occasione ghiotta per gli ospiti, che vincendo potrebbero insidiare i piani altissimi della graduatoria dopo un breve periodo di appannamento. I padroni di casa, ancora senza allenatore, proveranno a schiodarsi dall’ultimo posto che li vede in compagnia della Palmese (dal proprio canto di scena a Matera, in casa di una delle mine vaganti del girone H). Il Barletta proverà a sfruttare il fattore casa forte dei sei risultati ultimi consecutivi raccolti nell’ultimo mese contro un Gravina che fino ad ora in trasferta ha fatto peggio di chiunque altro: quattro sconfitte, un pareggio e zero vittorie. Questo lo score dell’unica formazione, insieme alla Palmese, che non ha ancora vinto in trasferta. C’è però chi non ha ancora mai vinto in casa, ossia Gallipoli e Manfredonia. Proprio i sipontini ospiteranno la Gelbison per provare a sfatare questo tabù. Sul podio allargato, a quota 17 punti, ci sono anche le salentine Casarano e Nardò. I rossazzurri saranno ospiti della Paganese, ossia l’unica formazione ancora imbattuta con le pugliesi, mentre i granata saranno impegnati ad Angri. Scontro apulo-lucano infine per il Bitonto, che ospiterà il Rotonda in uno scontro diretto da zona playout.

