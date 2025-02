Serie D/H: tutti i cambiamenti d’orario della 26a giornata

Sono sei gli orari del calcio d’inizio della 26esima giornata del Girone H di Serie D che hanno subito variazione. Dopo gli accordi tra i vari club, la Lnd ha dato il proprio via libera al posticipo di orario.

Girone H, tutte le variazioni d’orario del prossimo turno

Ben quattro partite sono state posticipate di mezzora: fischio d’inizio alle ore 15:00 per Gravina-Nardò, Martina-Matera, Real Acerrana-Ugento e Casarano-Nocerina. Alle ore 15:30, invece, il via per Brindisi-Virtus Francavilla, mentre un’ora dopo, alle ore 16:00 comincerà Fidelis Andria-Manfredonia. Restano regolarmente alle 14:30 Costa d’Amalfi-Fasano, Ischia-Francavilla e Palmese-Angri.

Il programma completo

Ore 14:30

Costa d’Amalfi-Fasano

Ischia-Francavilla

Palmese-Angri

Ore 15:00

Gravina-Nardò

Martina-Matera

Real Acerrana-Ugento

Casarano-Nocerina

Ore 15:30

Brindisi-Virtus Francavilla

Ore 16:30

Fidelis Andria-Manfredonia

