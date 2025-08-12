12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Serie D/H: telenovela finita: Martina e Barletta, fatta per le punte

Roberto Chito 12 Agosto 2025
Gli intrecci del mercato sono infiniti. Alla fine, però, la telenovela si è praticamente risolta in mattinata. Martina e Barletta hanno finalmente i propri attaccanti. I biancoazzurri sono pronti a riabbracciare Palermo, mentre i biancorossi sono in chiusura con La Monica.

Un vero e proprio incastro, che Antenna Sud vi ha raccontato in queste ore. Ryduan Palermo, dunque, dopo una stagione decide di tornare in quel di Martina Franca dopo aver disputato un’annata con la Team Altamura in Serie C, chiusa con 2 reti in 21 partite. Il progetto biancoazzurro e la voglia di rilanciarsi, ha indotto l’attaccante di proprietà della Carrarese, ad un ritorno al passato.

Il Barletta, invece, è praticamente in chiusura con Giuseppe La Monica, approdato solo qualche settimana fa a Campobasso ma che non ha resistito alle forti chiamate dalla Serie D. Pronto a rescindere con i molisani e a firmare con i biancorossi, e soprattutto a riabbracciare Pizzulli, tecnico della scorsa stagione a Martina.

