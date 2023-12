Serie D/H, Team Altamura-Bitonto 2-1: Saraniti e Bolognese regalano i tre punti alla capolista

La Team Altamura si conferma capolista del girone H di Serie D dopo il successo maturato per 2-1 contro il Bitonto. Settimo successo nelle ultime otto gare disputare per i biancorossi, che superano il Bitonto grazie alle reti di Saraniti e Bolognese. Inutile il gol di Demichele, che accorcia le distanze nel finale. Neroverdi risucchiati nuovamente in zona retrocessione.

