Serie D/H: posticipato alle 15 il fischio d’inizio di Fasano-Matera

Si giocherà alle 15 la sfida tra Fasano e Matera, in programma domenica prossima al “Curlo”. Le due società di comune accordo hanno posticipato di mezz’ora l’inizio della gara che si prospetta importante in chiave playoff. I biancazzurri, reduci da 7 punti nelle ultime tre uscite, coltivano speranze per il quinto posto, distante tre lunghezze ed occupato proprio dalla formazione lucana.

