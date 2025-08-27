27 Agosto 2025

Il pallone della Serie D, foto: antennasud.com

Serie D/H: Pompei, ufficiale l’arrivo di Erra in panchina

Roberto Chito 27 Agosto 2025
È Alessandro Erra il nuovo allenatore del Pompei. Il tecnico salernitano prende il posto di Quaglietta, esonerato nella mattinata di ieri, un po’ a sorpresa.

Tecnico di grande esperienza, reduce dall’ultima stagione alla guida del Ragusa. In carriera, ha ricoperto anche le panchine di Catanzaro, Vigor Lamezia e Paganese in Serie C, mentre in quarta serie quelle di Nocerina, Angri, Gelbison e Sambiese.

“Profilo di spessore alla guida dei rossoblu, con la società tutta che gli augura buon lavoro”, si legge sui canali ufficiali del club campano. Pompei pronto a ripartire con una nuova guida tecnica nel difficile Girone H di Serie D.

