Serie D/H: Pasquale Luiso è il nuovo allenatore della Real Acerrana

La Real Acerrana ha ufficializzato l’ingaggio di Pasquale Luiso come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico campano, nato ad Aversa il 30 ottobre 1969, vanta un’importante carriera nel calcio italiano, sia da giocatore che da allenatore.

Un passato da attaccante di razza

Luiso è un volto noto nel panorama calcistico nazionale, avendo militato per diverse stagioni in Serie A e lasciando il segno con le sue capacità realizzative. Terminata la carriera da calciatore, ha intrapreso la strada della panchina, accumulando esperienze in diverse categorie.

Esperienze da allenatore

Il suo percorso da tecnico è iniziato con il Sora, dove ha ottenuto prima la salvezza in Eccellenza e poi la promozione in Serie D. Successivamente ha guidato squadre come Sulmona, Triestina e Celano in Serie D. Ha allenato anche il settore giovanile del Vicenza, raggiungendo l’ottavo posto in Primavera 1, e ha avuto un’esperienza in Serie C con il Fondi.

Nella stagione 2022/23 ha allenato la Primavera della Juve Stabia, mentre nel gennaio 2024 è approdato al Chieti in Serie D, ottenendo la salvezza.

Le prime parole di Luiso

Determinato e ambizioso, Luiso arriva ad Acerra con l’obiettivo di risollevare la squadra. Queste le sue prime dichiarazioni:

“Sono carico e determinato, Acerra è una piazza gloriosa e importante. Mi ha colpito l’entusiasmo coinvolgente del Presidente e della dirigenza. Mercoledì conoscerò la squadra: sono un allenatore che pretende tanto e mi aspetto il massimo impegno dai ragazzi. Dobbiamo uscire al più presto dalla zona pericolosa, già a partire dalla prossima sfida contro il Francavilla.”

