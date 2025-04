Serie D/H, Martina – Francavilla in Sinni 4-0: la sintesi del match

Il Martina offre una prestazione maiuscola tra le mura amiche del Tursi, annichilendo il Francavilla in Sinni con un sonoro 4-0 che non lascia spazio a interpretazioni.

Al 15′ il vantaggio per il Martina sembra imminente, ma Ievolella scivola al momento della conclusione, e il successivo tentativo di Cafagna termina di poco a lato. Il Francavilla fatica a rendersi pericoloso, e al 19′ un debole tiro di Russo non impensierisce Martinkus. Al 24′ è Zenelaj a rendersi protagonista per il Martina con un fendente dalla trequarti che sfiora il palo.

Il match si anima: al 26′ il Francavilla ha una ghiotta occasione con Cipolla, che scivola proprio al momento del tiro a tu per tu con Martinkus, sprecando una potenziale svolta. Ma il gol è nell’aria, e al 28′ Ievolella sblocca il risultato con un pregevole sinistro, su cross di Russo, che non lascia scampo a Iannacone. Allo scadere del primo tempo, al 45′, arriva il meritato 2-0 firmato da Russo, che lanciato a rete da Piarulli, non sbaglia con un preciso diagonale rasoterra.

Nella ripresa i biancazzurri chiudono definitivamente i conti: al 30′ Russo realizza la sua doppietta al termine di un’azione insistita, insaccando dopo un palo colpito su assist di Piarulli. Nel finale, il Francavilla non riesce a impensierire la difesa locale, e al 46′ De Angelis di testa sigla il definitivo 4-0, regalando una vittoria entusiasmante ai propri tifosi.

MARTINA – FC FRANCAVILLA 4-0

MARCATORI: 28′ pt Ievolella; 45′ pt Russo; 75′ st Russo; 90+1′ De Angelis;

MARTINA (4-3-3): Martinkus; Mancini, De Angelis, Dieng, Lupo (44′ st Sorace); Piarulli (45+3′ st Marinelli) Zenelaj, Cafagna (30′ st Llanos); Ievolella (25′ st Tuccitto), La Monica, Russo (44′ st Perrini). (A disp.: Figliola; De Biazze; Carriero; Carucci). All.: Pizzulli.

FRANCAVILLA (3-5-2): Iannacone; Pellegrini (1’st Esposito), Cipolla (32′ st Palladino), Musumeci; Russo (35′ st Macrì), Visconti, Silvestri (1’st Annan), Gaye, Barone (19′ st De Marco); Gentile; Tedesco. (A disp.: Brezzo; Coppola; Gargiulo; Caracciolo;). All.: Nolè.

DIRETTORE DI GARA: Sig. Monsour Faye – Sez. Brescia; 1° ASS. Sig. Masciello – Sez. Ravenna; 2° ASS. Sig. Maraboli – Sez. Monza.

AMMONITI: 8′ pt Tedesco (F); 20′ pt Cafagna (M); 53′ st Russo (F);

NOTE: Corner 5 (M); 2 (F);

RECUPERO: 2′ pt; 4′ st;

RETI: 28′ pt Ievolella (M); 45′ pt Russo (M); 30′ st Russo (M); 45’+1′ st De Angelis;

