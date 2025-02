Serie D/H: Martina, abbonamenti non validi nel derby con il Fasano

L’importanza della sfida ed il periodo sulle ali dell’entusiasmo che sta vivendo il Martina hanno indotto la società itriana ad indire la giornata “Forza Martina” nel derby con il Fasano. Il club ha comunicato la propria iniziativa, che non ritiene valido l’utilizzo dell’abbonamento stagionale, attraverso i canali sociali ufficiali per il match in programma domenica al “Tursi” alle ore 16.

