Serie D/H, l’imbattuto Fasano di Luca Tiozzo è la nuova capolista

Dopo sette giornate di campionato, il girone H di Serie D ha una nuova capolista: è il Fasano di Luca Tiozzo, riuscito ad impossessarsi della vetta della classifica dopo la vittoria trovata nel derby con la Fidelis Andria. I biancazzurri della Selva sono riusciti ad imporsi per 2-1, grazie alle reti di Battista e Calabria. Nel mezzo, per i federiciani, il gol del momentaneo pareggio di Feola.

Un primo posto guadagnato non solo grazie al primo successo interno trovato in campionato, ma anche grazie alla vittoria trovata dal Nardò ai danni della Team Altamura. Anche in questo caso, il derby è finito 2-1, ma per gli ospiti, grazie alle reti di Dambros e Ceccarini. Inutile il tentativo di rimonta di Liodice. I biancorossi restano dunque a quota 14 punti, e vengono raggiunti dal Martina, che ha pareggiato con il Casarano. Al “Tursi” ha aperto le marcature Maffei e nonostante l’inferiorità numerica, i rossazzurri sono riusciti a pareggiarla con l’ex Cerutti. Prosegue dunque la striscia positiva dei salentini, che restano a quota 10 e vengono di conseguenza scavalcati dal Matera. I lucani hanno strapazzato il Bitonto, riuscendo ad imporsi per 4-1. Un ko arrivato in rimonta per i neroverdi, inizialmente in vantaggio con Tedesco, poi surclassati dalla doppietta di Infantino e dalle reti di Mokulu e Sepe. Quarta sconfitta consecutiva per il Bitonto, che scivola al penultimo posto della classifica, lasciato libero dal Manfredonia, che ha invece trovato la prima gioia della propria stagione, aggiudicandosi di misura il derby fra neopromosse con il Gallipoli. Ai sipontini è bastato un gol di Babaj per affondare i giallorossi, al terzo ko di fila. Ha scongiurato una quarta sconfitta consecutiva invece il Gravina, che ad Angri ha eroicamente rimontato in un tempo tre gol di svantaggio. Da 3-0 a 3-3, grazie alla tripletta di Da Silva. Ha pareggiato anche il Barletta, in casa, contro la Gelbison, nell’unico 0-0 di giornata. Il Rotonda ha strappato un punto a Pagani, mentre fra Santa Maria Cilento e Palmese è finita 2-0.

