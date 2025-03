Serie D/H: le designazioni arbitrali della 28a giornata

Nelle ultime ore, il Can Serie D ha diramato l’elenco delle designazioni arbitrali in vista dei match che si disputeranno domenica 23 marzo, in vista della ventottesima giornata del Girone H di Serie D.

Le designazioni arbitrali

Brindisi-Angri

Marco Costa di Busto Arsizio

Ivan Melnychuk di Bologna

Davide Bignucolo di Pordenone

Casarano-Nardò

Clemente Cortese di Bologna

Bruno Dattilo di Roma 1

Cristiano Annoni di Como

Fasano-Matera

Giorgio Brozzoni di Bergamo

Eleonora Negro di Roma 1

Andrea Aureli di San Benedetto del Tronto

Costa d’Amalfi-Virtus Francavilla

Simone Spagnoli di Tivoli

Carmine Rufrano di Maniago

Francesco Marri di Gradisca d’Isonzo

Gravina-Manfredonia

Flavio Barbetti di Arezzo

Salvatore Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto

Emanuele Petrakis di Siena

Ischia-Fidelis Andria

Alessandro Angelo di Marsala

Giovanni Martino di Cassino

Niccolò Agostino di Roma 1

Martina-Nocerina

Stefano Raineri di Como

Federico Giovanardi di Terni

Matteo Lauri di Modena

Palmese-Ugento

Tommaso Bassetti di Lucca

Andrea Scionti di Roma 1

Benedetto Casale di Formia

Real Acerrana-Francavilla

Stefano Calzolari di Albenga

Matteo Cristin di Basso Friuli

Diego Alexander Huete Valdivia di Milano

