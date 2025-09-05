Serie D/H: le designazioni arbitrali della 1a giornata

Nelle ultime ore, il Can della Serie D ha definito le designazioni arbitrali in vista della 1a giornata del Girone H che si disputerà domenica 7 settembre.
Le designazioni arbitrali
Fasano-Afragolese
Antonello Lupo di Venosa
Alessandro Laurieri di Matera
Francesco Di Leo di Policoro
Fidelis Andria-Ferrandina
Bruno Tierno di Sala Consilina
Gabriele Federico di Agropoli
Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore
Nola-Gravina
Stefano Selva di Alghero
Matteo Panella di Ciampino
Davide Fadale di Tivoli
Francavilla-Manfredonia
Gennaro Decimo di Napoli
Francesco Gambale di Albano Laziale
Gabriele Ceraulo di Roma 2
Virtus Francavilla-Barletta
Marco Aurisano di Campobasso
Massimiliano Napolitano di Caserta
Michele Criscuolo di Torre Annunziata
Heraclea-Real Normanna
Antonio Diella di Vasto
Valerio Fatati di Latina
Roberto Lembo di Valdarno
Nardò-Paganese
Martina Molinaro di Lamezia Terme
Francesco Paolo Graziano di Paola
Michele Larosa di Vibo Valentia
Sarnese-Pompei
Natale Rossiello di Molfetta
Leonardo Grimaldi di Bari
Ruggiero Doronzo di Barletta
Real Acerrana-Martina
Francesco Comito di Messina
Angelo Calce di Cassino
Stefano Scarangella di Cassino
potrebbe interessarti anche
A Francavilla Fontana martedì c’è la “Partita del cuore”
Brindisi, David Trezeguet e Luciano Moggi ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli”
Ferrandina, ufficiale l’arrivo del terzino Luigi De Simone
Ufficiale: Matera CdS, arriva l’esperto Cannito in mezzo al campo
Uruguay Paraguay e Colombia qualificate ai Mondiali 2026
L’Heraclea annuncia Eric Biasiol, difensore croato classe ’97