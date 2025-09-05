5 Settembre 2025

foto Massimo Todaro/AntennaSud

Serie D/H: le designazioni arbitrali della 1a giornata

Roberto Chito 5 Settembre 2025
Nelle ultime ore, il Can della Serie D ha definito le designazioni arbitrali in vista della 1a giornata del Girone H che si disputerà domenica 7 settembre.

 

Le designazioni arbitrali

Fasano-Afragolese

Antonello Lupo di Venosa

Alessandro Laurieri di Matera

Francesco Di Leo di Policoro

 

Fidelis Andria-Ferrandina

Bruno Tierno di Sala Consilina

Gabriele Federico di Agropoli

Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore

 

Nola-Gravina

Stefano Selva di Alghero

Matteo Panella di Ciampino

Davide Fadale di Tivoli

 

Francavilla-Manfredonia

Gennaro Decimo di Napoli

Francesco Gambale di Albano Laziale

Gabriele Ceraulo di Roma 2

 

Virtus Francavilla-Barletta

Marco Aurisano di Campobasso

Massimiliano Napolitano di Caserta

Michele Criscuolo di Torre Annunziata

 

Heraclea-Real Normanna

Antonio Diella di Vasto

Valerio Fatati di Latina

Roberto Lembo di Valdarno

 

Nardò-Paganese

Martina Molinaro di Lamezia Terme

Francesco Paolo Graziano di Paola

Michele Larosa di Vibo Valentia

 

Sarnese-Pompei

Natale Rossiello di Molfetta

Leonardo Grimaldi di Bari

Ruggiero Doronzo di Barletta

 

Real Acerrana-Martina

Francesco Comito di Messina

Angelo Calce di Cassino

Stefano Scarangella di Cassino

