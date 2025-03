Serie D/H: le decisioni del Giudice Sportivo

Dopo le gare del Girone H di Serie D, disputate domenica 9 marzo, il Giudice Sportivo Aniello Merone ha adottato i seguenti provvedimenti:

SOCIETA‘

Euro 1.500,00 MARTINA CALCIO 1947SSDARL

Per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, fatto indebito ingresso nello spogliatoio arbitrale e, puntando il dito verso il viso del Direttore di gara, rivolto espressioni offensive e intimidatorie. Veniva allontanato solo grazie l’intervento dei Dirigenti della società locale.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARRUOCCO VINCENZO (MANFREDONIA CALCIO 1932)

Per avere al termine del primo tempo colpito un calciatore avversario con un calcio alle gambe, facendolo cadere a terra senza procurargli conseguenze fisiche. ( R CdC )

GRILLO ANTONIO (PALMESE A.S.D.)

Per avere, all’uscita dal terreno di gioco, rivolto ripetute espressioni offensive e provocatorie accompagnate da gesto triviale all’indirizzo dei sostenitori della società avversaria in cui erano presenti anche dei minori.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEONE DAVIDE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

Per aver protestato nei confronti della panchina avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MUSA SERGIO (MARTINA CALCIO 1947SSDARL)

Al termine della gara si avvicinava ad un A.A. e gli rivolgeva espressioni offensive e irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIZZULLI MASSIMO (MARTINA CALCIO 1947SSDARL)

Per proteste nei confronti dell’Arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAPPIELLO GIOVANNI (COSTA D AMALFI)

Per avere a gioco fermo colpito con una testata al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DELVINO FABIO FERNANDO (NARDO’SRL)

SANCHEZ SALAS JUAN ALBERTO (UGENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

SOSA FRANCO TOMAS (FRANCAVILLA CALCIO SSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

SICURELLA GIUSEPPE (MATERA FC S.S.D.A R.L.)

D ANNA SIMONE (NARDO’SRL)

ESPOSITO CATELLO (COSTA D AMALFI)

MONTINARO MATTEO (MANFREDONIA CALCIO 1932)

TIBERTI NICCOLO (PALMESE A.S.D.)

NAVARRO MAZUECOS RAFAEL JESUS (UGENTO)

