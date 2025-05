Serie D/H, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 34a giornata

Nelle ultime ore, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni dopo l’ultima giornata di campionato che si è disputata lo scorso 4 maggio.

Società multate

Ammenda di 1000 euro all’Ugento, per “avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo della Terna arbitrale e degli Organi Federali”.

Dirigenti squalificati

Una giornata di squalifica a Domenico Barone del Costa d’Amalfi, per “proteste nei confronti dell’Arbitro”.

A carico di allenatori

Quattro giornate di squalifica per Giuseppe Donato del Nardò per “avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.

A carico di calciatori espulsi

Quattro giornate di squalifica per Navarro dell’Ugento per “avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.

Una giornata di squalifica per Montinaro del Manfredonia per “intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco”.

Una giornata di squalifica per Silvestri della Nocerina per “intervento falloso che negava alla squadra avversaria l’evidente opportunità di segnare una rete”.

