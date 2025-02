Serie D/H: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24a giornata

Nelle ultime ore, il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni dopo la 24esima giornata del Girone H di Serie D che si è disputata nell’ultimo weekend. Ecco tutti gli squalificati della prossima giornata.

Sanzioni a carico di società e dirigenti

Il Giudice Sportivo ha inflitto 500 euro di multa al Gravina per presenza di persone indebite sul terreno di gioco e nel tunnel degli spogliatoi. Squalificato per una giornata, invece, Costantiello del club gialloblu per proteste nei confronti dell’arbitro. Inibizione fino al prossimo 18 aprile per D’Errico del Manfredonia, per espressioni offensive verso l’arbitro.

Sanzioni a carico di giocatori

Fermato per ben quattro giornate Amabile dell’Ugento per aver rivolto espressioni offensive, con fare minaccioso verso l’arbitro al termine della partita. Invece, per una sola giornata sono stati squalificati: Vuolo del Costa d’Amalfi, Ballatore del Fasano, Derosa della Fidelis Andria, Zampa del Matera e Zanelaj del Martina.

Sanzioni a carico di allenatori

Inflitte quattro giornate di squalifica a Capacchione della Fidelis Andria per espressioni offensive verso l’arbitro. Due giornate, invece, per Di Staso del Manfredonia per proteste verso l’arbitro espresse con eccessiva veemenza.

