Serie D/H: le decisioni del Giudice Sportivo

Al termine delle gare del Girone H di Serie D, Il Sostituto Giudice Sportivo, Giacomo Scicolone, ha adottato le seguenti decisioni:

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 25/ 5/2025

CALIFANO GIANNI (FIDELIS ANDRIA 2018SRLSSD)

Per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMA GIUSEPPE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

Per essere uscito indebitamente dall’area tecnica.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LA GAMBA ANTONIO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TURCHET JACOPO (U.S. ANGRI 1927)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

PENZA MANUELE (CITTA DI FASANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUASTAMACCHIA ANTONIO (CASARANO CALCIO S.R.L.)

CHIARIELLO PASQUALE (ISCHIA CALCIO ARL)

SILVESTRI AMEDEO (NOCERINA CALCIO 1910)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author