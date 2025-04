Serie D/H, la presentazione della 33a giornata

Trentatreesimo turno del girone H di Serie D in arrivo: si avvicina una giornata decisiva per molte squadre, tra lotta salvezza e corsa playoff. Ecco la presentazione delle sfide in programma.

Costa d’Amalfi-Acerrana: partita determinante per gli ospiti, alla ricerca di punti fondamentali per uscire dalla zona playout e ottenere una vittoria contro una squadra ormai retrocessa in Eccellenza.

Gravina-Casarano: sfida aperta a ogni risultato. I padroni di casa cercano punti decisivi per la salvezza matematica, ma dovranno vedersela con i salentini già promossi in Serie C, guidati da un Malcore affamato di gol e deciso a vincere la classifica marcatori.

Fidelis Andria-Martina: una delle gare più incerte della giornata. I padroni di casa, in pieno caos societario e reduci da una crisi di risultati, affrontano il Martina di mister Pizzulli, rinvigorito dalla vittoria contro il Francavilla.

Francavilla-Fasano: partita importante per entrambe le squadre. Il Francavilla non può permettersi passi falsi per evitare i playout, mentre il Fasano deve difendere la posizione playoff a soli 180 minuti dalla fine del campionato.

Ischia-Palmese: in palio la salvezza matematica. Le due squadre si affronteranno in una sfida che promette spettacolo e grande intensità.

Manfredonia-Brindisi: la sfida della verità, soprattutto per gli ospiti, chiamati a credere fino in fondo in una salvezza che sembrava insperata.

Nardò-Virtus Francavilla: scontro diretto in chiave playoff. Entrambe le squadre devono vincere per sperare di rientrare tra le prime cinque e salvare la stagione.

Nocerina-Angri: match importante soprattutto per gli ospiti, a caccia di punti salvezza. Per la Nocerina, sarà l’occasione di salutare i propri tifosi nell’ultima gara casalinga prima dei playoff.

Ugento-Matera: i salentini, forti in casa, cercheranno punti preziosi per la salvezza. Attenzione però al Matera, rinvigorito dalla vittoria contro l’Angri e intenzionato a lottare per un posto nei playoff.

