Serie D/H, la presentazione della 32a giornata

Il 32° turno del Girone H di Serie D potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del campionato. In programma ci sono sfide cruciali sia in chiave promozione che salvezza, con il match clou tra Casarano e Fidelis Andria che potrebbe sancire la prima, grande sentenza stagionale.

Casarano-Fidelis Andria: la partita che vale una stagione

Tutti gli occhi saranno puntati sul confronto tra Casarano e Fidelis Andria. Una vittoria dei salentini permetterebbe alla formazione di mister Vito Di Bari di festeggiare con due giornate d’anticipo la promozione in Serie C. Di fronte, però, ci sarà una Fidelis in piena crisi societaria e tecnica: l’allenatore Giuseppe Scaringella sta cercando di mantenere unito un gruppo scosso da pesanti difficoltà ambientali e societarie.

Fasano-Ugento : obiettivi opposti, stesso bisogno di punti

Sfida dagli obiettivi diametralmente opposti quella tra Fasano e Ugento. I padroni di casa, trascinati da uno strepitoso Vincenzo Corvino (13 reti stagionali), inseguono un posto nei playoff dopo una lunga striscia positiva. L’Ugento, invece, allenato da mister Oliva, fatica lontano dal proprio stadio ma dovrà cercare punti fondamentali per evitare di scivolare nelle zone pericolose della classifica.

Martina-Francavilla : padroni di casa in cerca di riscatto

La sfida tra Martina e Francavilla promette equilibrio e tensione. I locali non vincono da oltre un mese e mezzo – l’ultimo successo risale al 2 marzo contro la Virtus Francavilla – e sono reduci da due sconfitte consecutive. Gli ospiti, dopo una buona prova contro il Casarano, si affidano a Tedesco e compagni per cercare l’impresa esterna in Valle d’Itria.

Palmese-Manfredonia : salvezza in palio

In Palmese-Manfredonia saranno gli ospiti ad avere le motivazioni maggiori. In piena lotta per non retrocedere, il Manfredonia dovrà affrontare una Palmese ormai priva di particolari pressioni, posizionata saldamente a metà classifica. Una sfida che potrebbe riservare sorprese.

Real Acerrana-Ischia : chi fa il passo decisivo verso la salvezza?

Match dal peso specifico enorme quello tra Real Acerrana e Ischia, entrambe appaiate poco sopra la zona retrocessione. Una vittoria potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la salvezza aritmetica.

Virtus Francavilla-Nocerina : playoff contro sogni (quasi) svaniti

Scontro interessante anche quello tra Virtus Francavilla e Nocerina. I padroni di casa inseguono un posto nei playoff, con la speranza di poter ambire a un ripescaggio estivo. La Nocerina, invece, è seconda ma le speranze di promozione diretta sono appese a un filo: servirebbe un miracolo sportivo per colmare il distacco con il Casarano in tre giornate.

Costa d’Amalfi-Gravina: trasferta da non fallire per i murgiani

Gravina chiamato a sfatare il tabù trasferta, visto che non vince fuori casa da cinque mesi. Contro un Costa d’Amalfi già retrocessa e demotivato, l’occasione è ghiotta per tornare a sorridere e avvicinarsi alla permanenza matematica in Serie D.

Brindisi-Nardò: ultima chiamata salvezza per i biancazzurri

Chiude il programma il match tra Brindisi e Nardò, fondamentale per i padroni di casa, che nutrono ancora qualche speranza di salvezza. Il Nardò arriva a questa sfida con il vento in poppa, forte dei sette punti raccolti nelle ultime tre partite.

