Serie D/H, il Gravina si rinforza con un attaccante uruguaiano

Colpo in attacco per il Gravina: il club gialloblù ha ufficializzato l’arrivo di Mariano Nichele, attaccante uruguaiano classe 2000. Cresciuto nel Deportivo Maldonado, ha vestito anche la maglia del Fénix, squadra della massima serie uruguaiana. Ora è pronto a mettersi in gioco nel Girone H di Serie D, portando qualità ed esperienza internazionale all’attacco della formazione pugliese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author