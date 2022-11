Serie D/H: I tifosi del Fasano non andranno a Martina Franca

Consapevoli di quanto sia doloroso non partecipare ad un derby che non vive da 22 anni la presenza di entrambe le tifoserie sugli spalti, l’associazione Il Fasano Siamo Noi, in collaborazione con l’associazione “Fasano Antirazzista”, con l’US Città di Fasano e con l’Amministrazione Comunale di Fasano, sta predisponendo l’allestimento di un maxi-schermo professionale in zona Portici delle Teresiane, così come avvenuto in occasione della sfida di Avetrana del 15 aprile 2018, decisiva per il ritorno in Serie D.

Certi della comprensione e della collaborazione di ogni sostenitore ed appassionato, e ribadendo che ovviamente a tutti sarebbe piaciuto assistere dagli spalti del Tursi alla partita, diamo dunque appuntamento a domenica a vivere tutti insieme l’incontro, certi che la squadra, comprensiva dell’amara scelta intrapresa, suderà come sempre la maglia per portare a casa il miglior risultato possibile.“