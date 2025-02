Serie D/H, Gravina ko ad Angri sotto i colpi di Drolè e Kunic

Secondo successo consecutivo per l’Angri, che al “Novi” supera il Gravina per 2-0 nella gara valida per il 25° turno del girone H. Decisivi, nella ripresa, i gol di Drolè e Kunic, che regalano alla squadra di Scorsini tre punti preziosi nella corsa salvezza.

Primo tempo equilibrato, poi l’Angri accelera

Il Gravina parte meglio, controlla il gioco e crea diverse occasioni, senza però riuscire a superare un attento Pizzella. L’Angri si difende con ordine e prova a pungere in ripartenza, ma la prima frazione si chiude senza reti.

Nella ripresa i grigiorossi alzano il ritmo e al 66’ passano in vantaggio: Donnarumma lancia Drolè, che con una serie di finte si libera in area e batte Zanin sul primo palo. Il Gravina reagisce, ma all’80’ l’Angri colpisce ancora in contropiede. Kunic avvia l’azione e, dopo lo scambio con Drolè, firma il raddoppio con freddezza. Nel finale l’Angri resta in dieci per l’espulsione di Drolè (doppia ammonizione), ma resiste e porta a casa tre punti fondamentali.

Con questo successo, la squadra di Scorsini sale a quota 21 punti in classifica, rilanciando le proprie speranze di salvezza.

ANGRI-GRAVINA 2-0

RETI: 66’ Drolè (A), 80’ Kunic (A)

Angri (4-3-3): Pizzella; Severino, Cassese, Alfano, Casalongue; Ruggiero (72’ Ciriello), Lobotka, Turchet (59’ Pettenon); Giannini (55’ Drolè), Kunic (90’+3 Petricciuolo), Lombardo (84’ Musella). Panchina: Viscovo, Mettivier, Gaeta, Kljajc. All. Scorsini

Gravina (4-2-3-1): Zanin; Napolano, Spinelli, Bosnjak (51’ Banse, 77’ Djoulou), Chiaradia; Marconato, Pierce; Meliddo (51’ Issa), Alba (71’ Chacon), Gonzalez; Stauciuc (66’ Santoro). Panchina: Gentile, Manfredi, Russo, Sardo. All. Luca Tiozzo.

Arbitro: Davide Patti (Palermo). Assistenti: Mauro Ignazio (Cagliari) e Giuseppe Corona (Marsala).

Ammoniti: Donnarumma, Ruggiero (A).

Espulsi: Drolè (A).

Note: angoli 0-9; Recuperi: -/pt; 7’ st;

