Serie D/H: Giudice Sportivo, tutti i giocatori squalificati

Nelle ultime ore, il Giudice Sportivo ha pubblicato tutte le decisioni relative all’ultima giornata di campionato per quanto riguarda giocatori e società del Girone H, sanzionati con multe o squalifiche.

Tutti i giocatori squalificati

Squalificati, per una giornata Muraca della Palmese e Sanchez dell’Ugento: entrambi sono stati espulsi domenica pomeriggio. Una giornata anche per Drole dell’Angri, espulso per doppia ammonizione. Squalificati, perché in diffida anche Russo e Coppola del Francavilla, oltre a Citro del Brindisi, Virgilio della Palmese e De Luca della Virtus Francavilla.

Tutte le società multate

Sanzionato il Brindisi con 600 euro di multa perché i propri tifosi hanno utilizzato materiale pirotecnico nel settore loro riservato, oltre alla presenza di una persona non presente in distinta nel recinto di gioco. Multata anche l’Angri con 500 euro perché i propri tifosi hanno lanciato alcuni palloni in campo, oltre ad alcune monetine verso la panchina avversaria.

Tutti gli allenatori e i dirigenti squalificati

Squalificato, per una sola giornata, Teore Grimaldi, tecnico della Palmese per proteste nei confronti dell’arbitro. Squalificato, sempre per una giornata, Davide Leone, dirigente del Brindisi per lo stesso motivo.

