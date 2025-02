Serie D/H: Giudice Sportivo, squalifiche pesanti per due giocatori

Nelle ultime ore, il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni per quanto riguarda i club del Girone H di Serie D dopo la 23esima giornata di campionato che si è giocata nel weekend.

Mano pesante, per quanto riguarda i giocatori, da parte del Giudice Sportivo per De Luca del Manfredonia, squalificato per ben tre giornate. Non va meglio a Maletic della Virtus Francavilla: due giornate di squalifica per l’attaccante. Un turno, infine, dovrà star fermo Magliocca della Palmese perché era in diffida.

Per quanto riguarda gli allenatori, squalificato per una giornata Grimaldi della Palmese, insieme a Ciardiello della Nocerina. Si è beccato tre giornate, invece, Tito dell’Angri. Per quanto riguarda i dirigenti, fermati per una giornata Antonicelli dell’Ischia e Maggi del Martina.

Sanzionati, anche alcuni club. Multa di 1.100 euro ad Ischia e di 100 euro all’Ugento perché i propri tifosi hanno introdotto materiale pirotecnico. Sanzione di 500 euro alla Nocerina per ingresso in campo di persona non identificata.

