Serie D/H: Giudice Sportivo, le decisioni dopo l’ultima giornata

Dopo l’ultima giornata di campionato che si è giocata lo scorso weekend, il Giudice Sportivo ha pubblicato le proprie decisioni.

Tutti i giocatori squalificati

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di D’Orsi della Palmese, sanzionato con ben quattro giornate di squalifiche per espressione offensiva nei confronti dell’arbitro. Due giornate, invece, ad Imputato della Fidelis Andria e Cassata della Real Acerrana per aver colpito un calciatore avversario. Squalificati, per una giornata perché diffidati La Monica e Silvestro del Martina, oltre a Milli del Nardò, Nunzella del Brindisi, Morales del Casarano, Orlando del Fasano, Massa del Costa d’Amalfi e Bonnin della Fidelis Andria.

Tutte le società multate

Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Costa d’Amalfi con 1300 euro di multa perché al termine dell’ultima partita, un proprio sostenitore ha espresso espressioni offensive nei confronti dell’arbitro, oltre a lanciare due sputi. Ammenda anche per la Real Acerrana di 600 euro per utilizzo di materiale pirotecnico dei propri sostenitori. Per lo stesso motivo, ma con una multa di 200 euro è stata sanzionata anche la Palmese.

Tutti i dirigenti squalificati

Inibizione fino all’11 maggio per Alessandro Taurisano del Brindisi per espressioni offensive verso l’arbitro a fine partita, oltre a quelli a dirigenti e giocatori avversari a fine partita. Stesso tempo di inibizione anche per Francesco Senatore del Costa d’Amalfi. Una giornata di squalifica, invece, per Massimiliano Maggi del Martina per proteste nei confronti dell’arbitro.

Tutti gli allenatori squalificati

Sanzionato con una sola giornata di squalifica, Vito Di Bari, allenatore del Casarano, per proteste nei confronti dell’arbitro.

