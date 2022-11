Serie D/H: Giudice multa il Brindisi, stop Guastamacchia

Condividi su...

AMMENDE SOCIETÀ

400 euro al BRINDISI per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato nel proprio settore nel corso del primo tempo due petardi

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 6/12/2022

ROCA PANTALEO (MOLFETTA CALCIO) Per avere protestato all’indirizzo della panchina avversaria profferendo espressioni minacciose

MEDICI – INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 6/12/2022

BRUNO GIUSEPPE (GRAVINA) Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PEZZI ENRICO (FRANCAVILLA) Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano colpito con la mano aperta il volto di un calciatore avversario facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AMBRO e BALDE (NOCERINA), GUASTAMACCHIA (CASARANO), BUBAS e LOMASTO (CAVESE), LIPPO (AFRAGOLESE), DIPINTO (TEAM ALTAMURA), CATINALI (PUTEOLANA).

(Antonio Guastamacchia nella foto Casarano Calcio)