Serie D/H: Francavilla, scelto il nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Claudio De Luca, che ha pagato la sconfitta di Bitonto, sua ex squadra tra l’altro, il Francavilla in Sinni ha raggiunto l’accordo con Pasquale Arleo, tecnico potentino di lunga esperienza. L’ufficialità è arrivata tramite la pagina Facebook del club lucano: “La società della FC Francavilla comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al Mr. Pasquale Arleo, che nella scorsa stagione ha allenatore il Potenza in Serie C. La FC Francavilla rivolge un caloroso benvenuto a Pasquale Arleo nella grande famiglia rossoblu”.